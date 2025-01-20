Otomobilde alarm: Acil ‘usta’ aranıyor

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İŞ ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) son istatistikleri, 2024 yılında özel sektörün bildirdiği en çok açık işin yani çalışan ihtiyacının otomotivin de yer aldığı imalat sanayinden geldiğini ortaya koydu. Geçen yıl İŞKUR’a bildirilen 2.5 milyon kişilik açık işin 1 milyonunu imalat sanayi oluşturdu. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon adet aracın üretildiği ve 1.2 milyon adedin üzerinde yeni aracın satıldığı otomotiv sektörü ise son yıllarda iş açığının en çok arttığı sektör arasında yer alıyor.

Ana sanayi, tedarik sanayi ve satış sonrasına kadar pek çok alanda yetişmiş eleman ihtiyacının bulunduğu sektörde, son dönemde özellikle satış sonrası bakım ve onarım teknisyeni yani “usta” ihtiyacı çok fazla. Sektör temsilcileri, yaşanan bu sorunun servis sürelerini uzattığını hatta kasko maliyetlerini bile arttırabileceğini belirtiyor.

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EYT’NİN ETKİSİ BÜYÜK

Peki, neden talep bu kadar fazlayken ustaların yerine yeni ustalar yetişemiyor? Konunun ekonomik ve sosyal nedenleri olduğunu belirten RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Çalışma koşulları ağır, ücretler istenilen seviyelerde değil, teknik bir iş olduğu için eğitimi zaman alıyor. Bu üç etken bir araya geldiğinde sektördeki kalifiye eleman sayısı azalıyor. Üzerine bir de EYT gelince ciddi sayıda teknisyeni kaybettik. Şu anda yılda 60 kişiyi yetiştirmek üzere işe alıp eğitimler veriyorsak 120 kişi emekli oluyor. Buradaki açık sektörün 5 sene sonra daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLER BARİSTALIĞI TERCİH EDİYOR

Teknisyen sayısının azalması nedeniyle aracın servise girdiği süreyle çıktığı süre arasında geçen zamanın uzadığını belirten Ünaldı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yıl şunu hissediyoruz; teknisyen sayısı azaldıkça servislerde sıra bekleme oranı artıyor. İş çok, usta yok. Diğer bir konu ise rekabet. Eskiden rekabet çoktu. 1.000 TL’ye boyanan bir tampon bugün 5 bin TL’den aşağıya boyanmıyor. Dolayısıyla teknisyen sayısının azalması ilerde kasko maliyetlerini de arttıracak. Peki tek sebebi ücretler mi? Değil. Bugün bir kaportacı ortalama 45 bin TL maaş alıyor diyelim. 60 bin TL verseniz de bu işe girmek istemeyen bir yeni nesil var. Gençler sosyal ortam nedeniyle kafelerde barista olmayı daha çok tercih eder oldu. Halbuki kendini satış sonrası servis alanında geliştiren iyi bir teknisyen çok daha iyi gelirler elde edebilirler.”

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Araç onaracak teknisyen yetişmeyince servis süreleri uzadı

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ALANLAR

- Kaporta

- Boya

- Boyasız Göçük Düzeltme

- Dolu Hasarı Uzmanı

- Mekanik Teknisyen

- Elektrik Teknisyeni

- Kalite Ölçüm Teknikeri

Ünal Ünaldı

ORTALAMA KAZANÇLAR

Kaporta ve Boya 30 - 45 bin TL

Elektrikli Teknisyeni 35 - 60 bin TL

Mekanik Teknisyen 35 - 50 bin TL

ELEKTRİKLİ ARAÇ TAMİRCİSİ ÇOK AZ

- 2025 yılının başı itibarıyla Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısı 180 bin adede yaklaştı. Sadece 4 yıl önce yollardaki elektrikli araç sayısı 6 bin 500 seviyesindeydi. Kısa sürede yaşanan bu artış elektrikli araçlarlardaki hasarları anlayacak ve tamir edebilecek teknisyen sayısı ihtiyacını da arttırdı. Ancak gerek ödenen maaşların düşük bulunması gerekse de gençlerin bu alanı tercih etmemesi nedeniyle şu anda elektrikli araç servislerinde bekleme süreleri benzinli ve dizel motorlu araçlara göre çok uzun. Ünal Ünaldı, yazılımdan anlayacak, optimizasyon yapacak mekatronikçilere de ihtiyacın arttığını belirtiyor.

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EKONOMİYE 3.2 MİLYAR DOLAR TASARRUF

GEÇTİĞİMİZ hafta RS Otomotiv Grubu’nun 15. yılı kapsamında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında sorularımızı yanıtlayan Ünaldı, “15 yılda 3 milyon 750 binden fazla araç ve 11.2 milyondan fazla parçanın onarımını gerçekleştirerek 3.2 milyar dolar seviyesinde tasarruf ortaya çıkardık. 10.7 milyar dolarlık araç değer kaybının önüne geçerek tüketicilerin de yanında olduk” dedi. Ünaldı, 2025 yılı itibarıyla çatısı altındaki 11 farklı markayla kurgulayacağı RS 5.0 vizyonuyla dijitalleşme süreçlerine hız vereceklerini de açıkladı.