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AB'nin ihracatı geriledi

16.04.2021 - 14:19
AB'nin ihracatı geriledi | Ekonomi Haberleri

AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 gerileyerek 164,7 milyar avroya, ithalatı da yüzde 3 düşüşle 143,6 milyar avroya indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 gerileyerek 164,7 milyar avroya, ithalatı da yüzde 3 düşüşle 143,6 milyar avroya indi.
Böylece AB'de şubat ayında 21,1 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 daralarak 178,6 milyar avro, ithalat da yüzde 2,7 gerileyerek 160,9 milyar avro oldu.

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Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, şubatta yaklaşık 17,7 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 30,1 milyar avro ile ABD, 21,4 milyar avro ile İngiltere, 17,3 milyar avro ile Çin, 12,9 milyar avro ile İsviçre, 6,6 milyar avro ile Rusya, 6,2 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 32,1 milyar avro ile Çin, 16,4 milyar avro ile ABD, 10,3 milyar avro ile Birleşik Krallık, 9,8 miyar avro ile Rusya, 9,2 milyar avro ile İsviçre, 5,6 milyar avro ile Türkiye, 4,6 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.


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