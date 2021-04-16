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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselişte

16.04.2021 - 13:28
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselişte | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e çıktı. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de yüzde 1,2, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

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Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.


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