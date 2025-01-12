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AB’den ‘Turkaegean’ tesciline iptal

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#AEGEAN#Turkaegean#AB
AB’den ‘Turkaegean’ tesciline iptal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 04:00

AVRUPA Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Yunanistan’ın itirazı üzerine “Turkaegean” markasının tescilini iptal etti.

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 2021’de, turizm sloganı olarak sorunsuz ve herhangi bir itiraz olmaksızın tescil ettirdiği markaya ilişkin karar Atina’da büyük sevinç yarattı.

ATİNA İTİRAZI ÜZERİNE

Yunanistan, markanın “Türk Egesi” algısı yarattığı teziyle karara itiraz etmişti. EUIPO’nun 19 sayfalık kararında, yaygın olarak tanınan coğrafi terimlerin, özellikle belirli mal veya hizmetlerle ilişkilendirildiklerinde, ticari marka olarak tekelleştirilemeyeceği vurgulandı. Türk tarafının, “başvuru sahibinin belirli bir coğrafi alanda turizmi tekelleştirmeye çalışarak adil rekabet ilkelerini ihlal ettiği” şeklindeki savunmasını yeterli bulmadı. Türk tarafının, Ege Denizi’nin sadece Yunan değil Türk bölgelerini de kapsadığı, Yunan şirketleri tarafından tescil edilen “AEGEAN” (Ege) ticari markalarının, Yunanistan’ın bu terimin kullanımının sadece kendisine verilmesi yönündeki niyetini ortaya koyduğu tezi de kabul edilmedi.

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Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos kararı “Turkaegean ile ilgili tescilin iptal edilmesi, Yunanistan’ın önemli bir başarısıdır” sözleriye yorumladı.

Tescil tarihinde Kalkınma Bakanı, şu an ise Sağlık Bakanı olan Adonis Yeorgiadis de sosyal medya hesabında, “Turkaegean için yaptığımız itirazın kabul edilmesi aynı zamanda Mavi Vatan ile ilgili argümanları çürütüyor. Önemli bir galibiyet” ifadesini kullandı.

Yunan medyası ise  EUIPO’nun karanını, “2025’in ilk diplomatik zaferi”, “Türkiye Turkaegean’ı  kaybetti” ve “Turkaegean iptal” başlıklarıyla duyurdu. Yunanistan, “Turkaegean” ticari markasının ABD’de kullanılmaması için de yoğun çaba sarfediyor. Türk makamlarının temyiz başvurusunda bulunmak için iki ay ve karara itiraz etmeyi seçmeleri halinde yazılı gerekçe sunmak için dört ay daha süresi var.

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#AEGEAN#Turkaegean#AB

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