AB'den Çin'e patent davası

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Avrupa Birliği, Çin'in yüksek teknoloji patentleri için telif oranlarına ilişkin kurallarına karşı Pazartesi günü Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yeni bir dava açtı.

AFP haberine göre Avrupa Komisyonu, Çin'i, Avrupalı yüksek teknoloji şirketlerine baskı yaparak ücretlerini düşürmeye çalışmakla suçladı. AB, Çin'in, mahkemelerinin dünya çapında telif oranlarını belirlemesine izin vererek, AB şirketlerini kendi firmalarına bu teknolojilere daha ucuz erişim sağlamaya zorladığını iddia etti.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, "AB'nin canlı yüksek teknoloji endüstrilerinin adil ve eşit şartlarda rekabet edebilmesine izin verilmeli. Böyle bir durum söz konusu olmadığında, Komisyon haklarını korumak için kararlı adımlar atar". dedi

Bu durum, Pekin ile Brüksel arasında uzun süredir devam eden, iki ülkenin birbirini haksız uygulamalarla suçladığı ve bir dizi misillemede bulunduğu çekişmeye bir yenisini daha ekliyor.

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AB geçen yıl Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ağır tarifeler koydu. Buna karşılık Pekin, Avrupa'nın bazı gıda ürünlerine yönelik AB sübvansiyonlarına yönelik soruşturmalar başlattı.

Son meydan okuma, malların belirli bir standardı karşılamasını sağlayan teknolojileri koruyan standart temel patentler etrafında dönüyor.

AB'ye göre, özellikle telekom sektöründe olmak üzere Avrupa'daki şirketler bu tür patentlere sahip.

ÜZÜNTÜ DUYDUK

Pekin yönetimi ise AB'nin DTÖ'de bu yeni meydan okumayı başlatma kararından "üzüntü duyduğunu" söyledi.

Pekin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin, DTÖ kurallarına ve katılım taahhütlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuatı ve yaptırımları sürekli olarak iyileştirmektedir. Çin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır" dedi

Dava, Brüksel'in Pekin'i, yüksek teknoloji patentlerine sahip AB'li kişilerin fikri mülkiyetlerini korumak için Avrupa mahkemelerine başvurmasını engellemekle suçladığı 2022'de başlatılan bir diğer davayla ilgili.

Çin, ABD'den sonra AB'nin mallar için ikinci büyük ticaret ortağı. Komisyona göre, ikili ticaret 2023 yılında 739 milyar euroya (762 milyar dolar) ulaştı.