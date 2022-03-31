ABD'den yeni petrol hamlesi | Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sıkıntısı yaşanan petrol sektörüne ABD destek vermek istiyor. ABD yönetimi stratejik petrol rezervlerini satmayı planlıyor.

Küresel çapta enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için ABD yönetimi harekete geçiyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin yarattığı enflasyonu dizginlemek isteyen Biden yönetimi ABD'nin stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı da değerlendirmeleri arasına aldı.

Biden yönetimi önümüzdeki aylarda stratejik petrol rezervlerinden 180 milyon varil ham petrolü satmayı planlıyor.

3'ÜNCÜ KEZ OLABİLİR

Biden yönetiminin bu kararı almasıyla birlikte stratejik petrol rezervlerine 6 ay içinde üçüncü kez başvurulmuş olacak ve böylece satış yapılan miktar 50 yıllık tarihi yüksek seviyeye çıkacak.

BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı Joe Biden, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için yönetiminin aldığı kararları bugün bir açıklama ile duyurması bekleniyor.

IEA üyeleri Mart ayında 30 milyon varili ABD'den gelmek üzere stratejik rezervlerinde toplamda 60 milyon varil petrol sattılar.

MÜZAKERELER PETROLÜN ATEŞİNİ DÜŞÜRÜYOR

Rusya ve Ukrayna arasında süren müzakerelerden pozitif bir sonuç çıkması beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekmeye başladı. 130 doları aşan petrol kısa sürede 106 dolara geriledi.

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