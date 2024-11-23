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ABD’den Google’a uyarı: Tekel oldun Chrome’u sat

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#DOJ#ABD#Google
ABD’den Google’a uyarı: Tekel oldun Chrome’u sat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 04:00

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google’ın arama pazarındaki baskın konumunu rekabeti engelleyici bir şekilde kullandığını iddia ederek, şirketin bölünmesini de içeren bir dizi sert öneride bulundu.

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ABD Adalet Bakanlığı’nın öne sürdüğü düzenlemeler arasında Google’ın popüler tarayıcısı Chrome’u satması ve Android işletim sisteminin arama motoruyla entegrasyonuna kısıtlamalar getirilmesi yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın yaptığı başvuruda popüler arama motoru Chorome’la ilgili, “Google’ın bu kritik arama erişim noktası üzerindeki kontrolünü kalıcı olarak sona erdirecek ve rakip arama motorlarının birçok kullanıcı için internete açılan bir kapı olan tarayıcıya erişebilmesine olanak tanıyacak” ifadeleri kullanıldı. Google’ın hukuk şefi Kent Walker ise, Adalet Bakanlığı’nın önerisini, gizlilik ve yapay zekâ yatırımlarını kritik bir zamanda etkileyecek “aşırı geniş bir öneri” olarak nitelendirdi. Walker, bunun “Mahkemenin kararının çok ötesine geçtiğini” ve “Google ürünlerinin bir yelpazesini, hatta aramanın bile ötesine geçeceğini” sözlerine ekledi. Google, nihai çözüm kararlarının alınmasını gerektirecek tekel kararına itiraz edeceğini duyurdu. Gelişmelerin ardından şirketin bağlı olduğu Alphabet hisseleri yüzde 4 düştü.

 

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#DOJ#ABD#Google

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