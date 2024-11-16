ABD'den çip devine 6,6 milyar dolar fon

Haberin Devamı

ABD, Tayvanlı çip devi TSMC'ye, ABD topraklarında birkaç tesis inşa etmesine yardımcı olması için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan fon sağlayacak. Anlaşma, Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'a girmesinden önce tamamlanmış oldu.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC ile bugün imzalanan nihai anlaşma, Arizona'da üç adet son teknoloji tesis inşa etmek için 65 milyar dolarlık özel yatırımı teşvik edecek." dedi.

Trump, Biden'ın görev süresi boyunca ABD yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi ve ülkenin Tayvan da dahil olmak üzere Asyalı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan önemli bir yasa olan CHIPS Yasasını eleştirdi.

ABD hükümeti bu yasa kapsamında TSMC'ye verilen hibe de dahil olmak üzere 36 milyar doların üzerinde hibe açıkladı ancak fonların büyük bir kısmı henüz gerekli inceleme aşamasında olup dağıtılmadı.

Haberin Devamı

Ancak anlaşma tamamlandığında, belirli dönüm noktalarına ulaşan şirketlere fon akışı başlayabilir.

TSMC, Polar Semiconductor'dan sonra anlaşmayı sonuçlandıran ikinci firma oldu.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD kıyılarımızda öncü çipler üretmiyor ve bu, ABD'de öncü çipler üretebileceğimizi söyleyebileceğimiz ilk sefer" dedi.

Raimondo "Herkese hatırlatmak istiyorum ki bunlar yapay zeka ve kuantum hesaplamayı çalıştıran çiplerdir. Bunlar sofistike askeri ekipmanlarda bulunan çiplerdir," diye ekledi.

Biden, TSMC'nin üç tesisinden ilkinin 2025 yılı başlarında tamamen açılmasının planlandığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, Arizona'daki üç tesisin tam kapasitede çalışması halinde 5G/6G akıllı telefonlar, otonom araçlar ve yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları gibi ürünleri çalıştıracak on milyonlarca ileri teknoloji mantık çipi üretmesinin beklendiğini belirtti.

Bakanlık "Arizona'daki ilk TSMC tesisindeki erken üretim verimlerinin Tayvan'daki benzer fabrikalarla aynı seviyede olduğu" da belirtildi.

Yatırımın yaklaşık 6.000 doğrudan üretim istihdamı yaratması öngörülüyor.

Haberin Devamı

ABD, 6,6 milyar dolarlık doğrudan finansmanın yanı sıra TSMC Arizona'ya 5 milyar dolara kadar önerilen kredi sağlıyor.

ABD, daha önce dünyadaki çiplerin yaklaşık yüzde 40'ını üretirken, bu oran artık yüzde 10'a yakın ve hiçbiri en gelişmiş çipler değil.

TSMC hisseleri Cuma günü New York'ta yüzde 1,3 düşüşle kapandı.