ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de üretici fiyat endeksi, kasım ayında ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde geldi.

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklandı. Buna göre, ülkede kasım ayında ÜFE tahminlerin üzerinde geldi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının 2023 yılında da sürebileceği sinyalini verdi.

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ABD, ÜFE yıllık bazda yüzde 7,4 oranında gerçekleşirken; piyasa beklentisi yüzde 7,2 olması yönündeydi. Aylık bazda ise, yüzde 0,3 olurken, tahminler yüzde 0,2 olmasıydı.

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