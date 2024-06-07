ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı faiz toplantısı öncesinde piyasaların odaklandığı son önemli veri olan tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Mart ayı için 315 binden 310 bine, Nisan ayı için 175 binden 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı %4,0 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü %3,9 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

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Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 204 bin, kamu istihdamında artışın 43 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 170 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında 8 bin artış olurken, inşaat sektöründe 21 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe artış tahmini 5 bin seviyesinde oluştu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,4 seviyesinde kaldı.

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