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ABD'de sanayi üretimi sürpriz yaptı

18.10.2021 - 17:53
ABD'de sanayi üretimi sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

 

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3'lük azalış kaydetti. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren verinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ağustos ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

Eylül ayındaki düşüşe rağmen sanayi üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 4,3 arttı.

İmalat sanayi üretimi de eylülde aylık yüzde 0,7 azaldı. Beklenmedik şekilde düşüş gösteren imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,4 azalmıştı.

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Bu dönemde imalat sanayi üretimindeki azalışta motorlu taşıt ve parçalarının üretimindeki yüzde 7,2'lik düşüş etkili oldu. Çip arzında yaşanan sıkıntıların üretim faaliyetlerini aksatmaya devam ettiği bildirildi.

Kapasite kullanım oranı da eylülde 1 puanlık azalışla yüzde 75,2'ye geriledi. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 76,5 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,2 olmuştu.


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