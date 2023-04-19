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ABD'de piyasalar karışacak mı?

19.04.2023 - 07:56 | Son Güncelleme :
ABD'de piyasalar karışacak mı? | Ekonomi Haberleri

SEC Başkanı Gary Gensler, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesi nedeniyle sermaye piyasalarının çok kötü bir karışıklığa sürüklenebileceğini söyledi.

ABD'de hükümetin temerrüde düşmemesi için borçlanma tavanının yükseltilmesi gerekiyor. SEC Başkanı Gary Gensler, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesi halinde sermaye piyasalarında çok kötü bir karışıklığın olacağını söyledi.

ABD'nin sermaye piyasası denetim gözetim kurumu SEC'in başkanı Gary Gensler, Temsilciler Meclisi finansal Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

Gensler, hükümetin teknik temerrüde düşmeden önce borçlanma tavanını yükseltmede başarısız olması halinde hisse ve sabit getirili pazarlar ile Hazine piyasalarının zarar görebileceğini belirtti.


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