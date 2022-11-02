ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı verisi ekim ayında 239 bin arttı. Piyasa beklentisi, 195 bin olması yönündeydi.

ADP Araştırma Enstitüsü, ABD'de özel sektör istihdamı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede özel sektör istihdamı ekim ayında 239 bin arttı. Eylül ayı verisi ise, 208 binden 192 bine çekildi.

ABD'de özel sektör istihdamı ikinci ayda da ivmelenmeyi sürdürürken; bu durum Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarına rağmen işgücü talebinin güçlü kaldığına işaret etti.

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ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 196 bin artması, işsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi bekleniyor.

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