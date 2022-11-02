  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde
‹ Önceki Haber Enerjisa Enerji gelirlerini yüzde 103 artırdı Enerjisa Enerji gelirlerini yüzde 103 artırdı Sonraki Haber › Fed kritik faiz kararını açıkladı Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde

02.11.2022 - 16:05 | Son Güncelleme :
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı verisi ekim ayında 239 bin arttı. Piyasa beklentisi, 195 bin olması yönündeydi.

ADP Araştırma Enstitüsü, ABD'de özel sektör istihdamı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede özel sektör istihdamı ekim ayında 239 bin arttı. Eylül ayı verisi ise, 208 binden 192 bine çekildi.

ABD'de özel sektör istihdamı ikinci ayda da ivmelenmeyi sürdürürken; bu durum Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarına rağmen işgücü talebinin güçlü kaldığına işaret etti.

##$HABER_1475138$##

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin 196 bin artması, işsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.072 Değişim: 0,00% Hacim : 76.955 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.040 02.11.2022 Yüksek 4.099
Açılış: 4.059
18,6279 Değişim: 0,06%
Düşük 18,6046 03.11.2022 Yüksek 18,6608
Açılış: 18,6174
18,3403 Değişim: 0,30%
Düşük 18,2694 03.11.2022 Yüksek 18,3971
Açılış: 18,2847
980,28 Değişim: 0,08%
Düşük 976,95 03.11.2022 Yüksek 983,14
Açılış: 979,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.