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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında

03.03.2021 - 17:45 | Son Güncelleme :
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubat ayında 117 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının 177 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 32 bin, orta ölçekli işletmelerde 57 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 28 bin arttı. Hizmet sektöründe istihdam 131 bin kişi artarken, üretim sektöründe 14 bin kişi azaldı.

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Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ocak ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ocakta 174 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 195 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, şubat ayı verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, iş gücü piyasasının yavaş bir toparlanma kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

Üretim sektöründe istihdam artışı dururken, büyük ölçekli şirketlerin Kovid-19 salgınının etkilerini giderek daha fazla hissettiğine işaret eden Richardson, hizmet sektöründeki istihdamın ise salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığını ancak hizmetin, işletmelerin yeniden açılması ve artan tüketici güveni ile zaman içinde en çok fayda sağlayacak sektör olduğunu vurguladı.


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