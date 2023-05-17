ABD'de korku artıyor: Faiz yüzde 10'a çıkabilir | Ekonomi Haberleri

Pimco Yöneticisi Jerome Schneider, borçlanma tavanı korkusunun bono faizlerini yüzde 10'a çıkarabileceğini söyledi.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken borçlanma tavanı sınırına yaklaşılmasından dolayı korkular da arttı. Pimco'nun kısa vadeli portföy yönetimi ve fonlama başkanı Jerome Schneider, borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığın devamı halinde ABD hazine bonolarının getirilerinin yüzde 10'a yükselebileceğini belirtti.

Schneider "Hazine bonolarındaki getiri korkuyla yüzlerce baz puan şiddetlenecek" ifadelerini kullandı. Schneider bu yorumun kendisine ait olduğunu, Pimco'yu bağlamadığını da söyledi.

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