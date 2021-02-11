‹ Önceki Haber Bakan Pekcan: Esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir Bakan Pekcan: Esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir Sonraki Haber › New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde!

11.02.2021 - 17:41
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde! | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 793 bin oldu.

Gösterdiği sınırlı düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden verinin, 757 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 779 binden 812 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 33 bin 500 azalarak 823 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 23 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 145 bin azalışla 4 milyon 545 bin olarak kaydedildi.

Analister, haftalık işsizlik maaşı başvurularının son haftalarda düşüş göstermesine karşın iş gücü piyasasının toparlanmasındaki yavaşlama ve mali destek yetersizliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: -0,10% Hacim : 25.958 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.544 11.02.2021 Yüksek 1.558
Açılış: 1.549
7,0243 Değişim: -0,02%
Düşük 7,0219 12.02.2021 Yüksek 7,0260
Açılış: 7,0258
8,5351 Değişim: -0,03%
Düşük 8,5271 12.02.2021 Yüksek 8,5386
Açılış: 8,5375
412,54 Değişim: 0,02%
Düşük 412,23 12.02.2021 Yüksek 412,70
Açılış: 412,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.