‹ Önceki Haber SASA, PTA tesisi inşaatına başlıyor SASA, PTA tesisi inşaatına başlıyor Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde!

Bakan Pekcan: Esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir

11.02.2021 - 17:05
Bakan Pekcan: Esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları bildiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliğinde kentteki esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini dinledi.

Salgının bütün dünya ülkelerinde hem ekonomik hem sağlık alanında yıkıcı bir etki yaptığını hatırlatan Pekcan, "Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunu en öncelikli meselimizdir. Esnaf ve sanatkarımızın pandemiden en çok etkilenen kesim olduğunun farkındayız. Bunun için de elimizden gelen her türlü desteği, krediyi ve yardımı sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarın çok etkilendiğinin farkında olduklarını ve bu sıkıntıların en kısa sürede giderilebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükumet olarak destekleri artırma gayretinde olduklarını dile getirdi.

##$HABER_1468192$##

Şanlıurfa'nın ihracat rakamlarını artırmak için ciddi manada gayret göstereceklerini vurgulayan Pekcan, şehrin potansiyeline uygun bir ihracat rakamına çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de devletin desteğiyle kredi borçlarının ertelendiğine dikkati çekerek, bu konuda Ticaret Bakanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise esnaf ve sanatkarın biraz daha sabretmesini beklediklerini vurgulayarak, devletin milleti ve esnafı için gereğini yapacağına inandıklarını dile getirdi. Toplantının açılış konuşmalarının ardından esnaf ve sanatkarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Bakan Pekcan ve beraberindeki heyet toplantının ardından da kent merkezinde ziyaret ettikleri esnafla sohbet etti. Karşılaştığı çocuklarla da sohbet eden Pekcan ve beraberindekiler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Pekcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de makamında ziyaret etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: -0,10% Hacim : 25.958 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.544 11.02.2021 Yüksek 1.558
Açılış: 1.549
7,0245 Değişim: -0,02%
Düşük 7,0205 12.02.2021 Yüksek 7,0260
Açılış: 7,0258
8,5359 Değişim: -0,02%
Düşük 8,5271 12.02.2021 Yüksek 8,5386
Açılış: 8,5375
412,46 Değişim: -0,01%
Düşük 412,23 12.02.2021 Yüksek 412,70
Açılış: 412,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.