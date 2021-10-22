  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın dibinde
‹ Önceki Haber BoE Başekonomistinden 'enflasyon' uyarısı BoE Başekonomistinden 'enflasyon' uyarısı

ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın dibinde

22.10.2021 - 17:53
ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın dibinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 1,5 puan azalışla 59,2'ye düşerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

 

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 59,2 değerine düştü. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 60,3 değerini alması bekleniyordu. Son 7 ayın en düşük seviyesine inen endeks, eylülde 60,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı. Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 55,1 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,9 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artışla 57,3 oldu. Üç ayın en yüksek seviyesine çıkan bileşik PMI, eylülde 55 olarak hesaplanmıştı.

##$HABER_1471955$##

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları düşmeye devam ederken ekimde hizmet sektörü faaliyetinin yeniden canlandığını ve ekonominin dördüncü çeyreğe cesaret verici şekilde güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Üreticilerin de güçlü talep bildirmeye devam ettiğine işaret eden Williamson, ancak imalat sektörünün tedarik zinciri darboğazları ve iş gücü sıkıntıları gibi kısıtlarla boğuşmaya devam ettiğini belirtti.

Williamson, ekonomiyi dördüncü çeyrekte daha güçlü bir büyüme bekliyor gibi görünse de enflasyonist baskılardaki yukarı yönlü artışın azalma belirtisi göstermediğini kaydetti. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7277 Değişim: 1,30%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3352 Değişim: 1,28%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,10 Değişim: 1,36%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.