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BoE Başekonomistinden 'enflasyon' uyarısı

22.10.2021 - 17:48
BoE Başekonomistinden 'enflasyon' uyarısı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Pill, "Önümüzdeki aylarda yüzde 5'e yakın veya üzerinde bir enflasyon baskısı görürsek şok olmayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz The Financial Times gazetesine konuşan  İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiltere’de enflasyonun 2022 yılının başında yüzde 5 seviyesini veya bu seviyenin de üzerini görebileceğini belirterek, senenin ikinci yarısında enflasyonun düşüş eğilimine girmesini beklediğini kaydetti.

Pill, “Önümüzdeki aylarda yüzde 5'e yakın veya üzerinde bir enflasyon baskısı görürsek şok olmayacağım. Enflasyon hedefi yüzde 2 olan bir merkez bankası için bu çok rahatsız edici bir yer.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi bu yılın eylül ayında yüzde 3,1 artış kaydetti.

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İngiltere Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faiz artırımına gitmesine ilişkin beklentiler de artmış durumda.

Hafta başında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Banka özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir.” ifadesini kullanmıştı.

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.
İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.

 


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