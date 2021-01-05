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ABD'de imalat sanayi PMI 6 yılın zirvesinde

05.01.2021 - 08:23
ABD'de imalat sanayi PMI 6 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 57,1 seviyesine çıkarak Eylül 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

 

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin imalat sanayi PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, geçen aya ait imalat sanayi PMI verisi 56,5'ten 57,1'e revize edildi. Söz konusu değerle PMI verisi, Eylül 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı ve imalat faaliyetlerinde güçlü bir büyüme yaşandığına işaret etti.

İmalat sanayi PMI verisi, Kasım 2020'de ise 56,7 değerinde gerçekleşmişti. Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve kısıtlamaların sektördeki büyümeyi yavaşlatmasına rağmen üreticilerin 2020 yılını güçlü bir şekilde tamamladığını aktardı.

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Williamson, Kovid-19 vakalarındaki artış ve tüketici harcamalarındaki azalmayla tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde zayıflama olduğuna işaret ederek, makina ve ekipman üreticilerinin güçlü bir taleple karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bu yıl için görünümün olumlu olmaya devam ettiğini aktaran Williamson, aşı uygulamalarının 2021'de toparlanmaya yardımcı olmasının beklendiğini kaydetti.

PMI verisinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.


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