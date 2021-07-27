‹ Önceki Haber IMF küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu IMF küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu Sonraki Haber › ABD'de ulusal konut fiyat endeksinde rekor ABD'de ulusal konut fiyat endeksinde rekor

ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında

27.07.2021 - 16:57
ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 257,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 2,1 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, mayısta yüzde 3,2 artışla 255,5 milyar dolar olmuştu.

##$HABER_1470863$##

Siparişlerin haziran ayındaki artışında, savunma dışı uçak ve parçalarındaki yüzde 17'lik yükselişin yanı sıra iletişim ekipmanlarındaki yüzde 6,4'lük ve ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 2,1'lik artış etkili oldu.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,00% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5575 Değişim: -0,02%
Düşük 8,5512 28.07.2021 Yüksek 8,5685
Açılış: 8,559
10,1252 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1073 28.07.2021 Yüksek 10,1417
Açılış: 10,1222
496,31 Değişim: 0,23%
Düşük 494,56 28.07.2021 Yüksek 496,48
Açılış: 495,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.