ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 257,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 2,1 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, mayısta yüzde 3,2 artışla 255,5 milyar dolar olmuştu.

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Siparişlerin haziran ayındaki artışında, savunma dışı uçak ve parçalarındaki yüzde 17'lik yükselişin yanı sıra iletişim ekipmanlarındaki yüzde 6,4'lük ve ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 2,1'lik artış etkili oldu.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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