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ABD'de ulusal konut fiyat endeksinde rekor

27.07.2021 - 17:14
ABD'de ulusal konut fiyat endeksinde rekor | Konut Haberleri

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 artış gösterdi. Rekor artış kaydeden endeks, nisanda yüzde 14,8 artmıştı.

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ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 17 arttı. Ağustos 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 16,4 artması yönündeydi. Endeks, nisanda yüzde 15'lik artış kaydetmişti.
Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 25,9 ile Phoenix, yüzde 24,7 ile San Diego ve yüzde 23,4 ile Seattle oldu.


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