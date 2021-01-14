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ABD'de bütçe 144 milyar dolar açık verdi

14.01.2021 - 09:09
ABD'de bütçe 144 milyar dolar açık verdi | Ekonomi Haberleri

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen ay beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşerek 144 milyar dolar olarak kaydedildi. Ülkede, 2021 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı 573 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen ay 144 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek 2021 mali yılının aralıkta federal hükümetin bütçe açığı 144 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aynı ayında 13 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece, bütçe açığı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 10 katından fazlasına çıktı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin aralıkta 200 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

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Hükümetin gelirleri, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 346 milyar dolar olurken, harcamaları yüzde 40 artarak 490 milyar dolara yükseldi.

Ülkede, 2020 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı 573 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde ise 357 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 1,4 trilyon milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 0,4 azalışla 803 milyar dolara geriledi.

BÜTÇE AÇIĞI, 2020 MALİ YILINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞMIŞTI

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.

Hükümetin bütçe açığının 2020 mali yılında rekor seviyeye ulaşmasında, Kovid-19 salgınının yarattığı kriz etkili olmuştu.

Söz konusu dönemde, kamu harcamaları salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen destek paketleriyle artarken, gelirler ekonomik faaliyetin aksamasıyla düşüş göstermişti.


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