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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Ocak güncel dolar fiyatları

14.01.2021 - 09:23 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Ocak güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3804 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4582 TL seviyesini görürken; saat 11.46 itibarıyla 7.3891 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0707 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9982 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1072 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi yeniden 90 seviyesinin üzerine çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 90.32 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2157 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirtti.


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