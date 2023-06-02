ABD'de borçlanma tavanı sorunu bitti | Ekonomi Haberleri

Küresel ekonomiyi etkileyecek kadar sorun olan ABD borçlanma tavanı Senato'dan geçti. Borçlanma tavanı iki yıl süreyle askıya alındı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nın anlaşmaya vardıkları borçlanma tavanı sorununda Senato da onay verdi.

Senato, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının 2025'e kadar askıya alınması teklifi 36'ya karşı 63 oyla kabul edildi.

Tasarı Biden imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek.

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