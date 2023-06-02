  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD'de borçlanma tavanı sorunu bitti
‹ Önceki Haber 52 internet sitesine kapatma talebi 52 internet sitesine kapatma talebi Sonraki Haber › 6 kişiye 6 ay işlem yasağı 6 kişiye 6 ay işlem yasağı

ABD'de borçlanma tavanı sorunu bitti

02.06.2023 - 07:03 | Son Güncelleme :
ABD'de borçlanma tavanı sorunu bitti | Ekonomi Haberleri

Küresel ekonomiyi etkileyecek kadar sorun olan ABD borçlanma tavanı Senato'dan geçti. Borçlanma tavanı iki yıl süreyle askıya alındı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nın anlaşmaya vardıkları borçlanma tavanı sorununda Senato da onay verdi.

Senato, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının 2025'e kadar askıya alınması teklifi 36'ya karşı 63 oyla kabul edildi.

Tasarı Biden imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.960 Değişim: 0,00% Hacim : 58.756 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.929 01.06.2023 Yüksek 5.007
Açılış: 4.929
20,9006 Değişim: 0,46%
Düşük 20,7867 02.06.2023 Yüksek 21,1602
Açılış: 20,8041
22,5342 Değişim: 0,08%
Düşük 22,3930 02.06.2023 Yüksek 22,8275
Açılış: 22,5158
1.331,72 Değişim: 0,71%
Düşük 1.321,88 02.06.2023 Yüksek 1.345,64
Açılış: 1.322,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.