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ABD'de bankacılık krizi büyüyor mu? Yellen'den çok önemli açıklamalar

22.03.2023 - 22:24 | Son Güncelleme :
ABD'de bankacılık krizi büyüyor mu? Yellen'den çok önemli açıklamalar | Ekonomi Haberleri

ABD bankacılık sisteminde uzun süre sonra iki banka iflas etti. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan belirsizliğe bir ışık da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaktı. Yellen sigortasız tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini, büyük mevduat çıkışlarının olabileceğini belirtti.

Küresel piyasalar ABD ekonomisindeki bankacılık krizine odaklandı. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan bankacılık krizinin devamına ilişkin olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen açıklamada bulundu.

Yellen "Sigortasız tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmüyoruz" dedi.

Küçük veya topluluk bankalarının batmasının büyük bir bankanın batması kadar bankalardan mevduat çıkışını tetikleyebileceğini söyleyen Yellen "Banka iflaslarında vaka bazında sistemsel riskleri belirlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yellen açıklamasında şunlara da değindi:

"Mevduat çıkışının SVB'nin likiditesini tüketmesi, vahim bir mevduat çıkışı olması nedeniyle Silicon Valley Bank için sistemsel risk istisnasını uygulamaya koyduk. Bankacılık sisteminde istikrarın sağlanmasına, kamunun güveninin iyileştirilmesine odaklandı. FDIC mevduat sigorta limitinin 250 bin doların üzerine çıkarılıp çıkarılmayacağını gelecekte tartışabiliriz. Şu anda mevduat sigorta limitinin artırılmasını düşünmüyorum"


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