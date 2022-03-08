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ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ağır darbe

08.03.2022 - 19:41 | Son Güncelleme :
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ağır darbe | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın Ukrayna işgali 13''üncü gününde sürerken, dünyadan Moskova Yönetimi'ne en büyük darbelerden biri bugün geldi. Önce İngiltere, ardından ABD Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili kritik kararlar açıkladı. Londra Yönetim, Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurdu. ABD Başkanı Biden da Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı.

Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı aldıklarını belirten Biden, şunları söyledi: 

Petrol ihracatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım. NATO'nun tamamını aynı sayfada tutmaya çalıştım. Ancak burada birçok ortağımızın da bize katılamayacağını gördüm. Ama Avrupalı müttefiklerimizle çalışıyoruz, onların Rusya petrolüne olan bağımlılığını bitirmek için.

"BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

Biz de bedel ödeyeceğiz. İlk bahsettiğimde bu konuyu "biz de bedel ödeyeceğiz" demiştim. İki parti de çok net bir şekilde bunu yapmamız gerektiğinin farkında. Şu ana kadar 1 milyardan fazla savunma desteğini Ukrayna'ya verdik. Aynı zaman da insani destek de veriyoruz.


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