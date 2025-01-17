ABD uydularına Türk imzası

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Türk mühendisleri tarafından geliştirilen güneş hücreleri ABD uydularında kullanılır duruma geldi. Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, Kalyon PV’nin yalnızca bir güneş paneli üreticisi değil, aynı zamanda yüksek teknolojili ürün üreten bir merkez olduğunu belirterek, “Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri, ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında ‘uzay hücreleri’ olarak kullanılıyor” dedi.

Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, Ankara’daki entegre fabrikada düzenlediği toplantıda 2024 yılını değerlendirirken, bu yıla ilişkin hedeflerini anlattı. Uzay şirketleri için üretilen hücreler hakkında bilgi veren Kulalı, “Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD’ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

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HEDEF ABD PAZARI

Gelecek on yılın güneş teknolojilerinin altın çağı olacağını vurgulayan Kulalı, halen ihracat yaptıkları ve önemli bir pazar olan ABD’de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirtti. Kulalı, ABD’nin Çin’in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD’de büyüme planladıklarını, ürünlerinde, ABD’ye güneş paneli ihraç edebilmenin ön koşulu olan UL sertifikasına sahip olduklarını kaydetti. Güneş enerjisi sektörünün yaygınlaşması ve güçlenmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Kulalı, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin sadece güneş paneli montajının yapıldığı bir ülke olmasını değil, tüm bileşenlerin yerli insan kaynağımızla üretildiği bir merkez olmasını istiyoruz. Bu konuda başlattığımız çalışmalarımız neticesinde güneş panellerimizin alüminyum çerçeve, bağlantı kutusu, koruyucu film katmanı vb. bileşenlerin yerli tedarikçilerce üretilmesine vesile olduk. 2025’te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş paneline uygun camların da Türkiye’de üretilmesi en büyük hedeflerimizden. Böylelikle yerlilik oranımız artarak, sektörün dışa bağımlılığı ciddi bir oranda azalacaktır.”

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ÇİP ÜRETİMİ İÇİN AR-GE

Ar-Ge yatırımlarının devam ettiğine değinen Kulalı, “100’den fazla araştırmacının yer aldığı Kalyon PV Ar-Ge merkezimiz; yenilikçi teknolojilerin araştırıldığı, uygulandığı ve hayata geçirildiği bir merkez olmasının yanı sıra 270’i aşkın partner ile çalışan büyük bir kuruluş haline geldi. Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Türkiye’deki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olma unvanını da taşımaktadır” diye konuştu. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Kulalı, “2025 yılında; Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız en önemli konulardan biri de çip üretimi. Çip üretimi tüm dünya için stratejik bir konu. Biz de Kalyon PV Ingot ve Wafer fabrikalarında çip üretiminin altyapısına sahibiz. Önümüzdeki dönemlerde de farklı sektör iş birlikleriyle bu alanda da öncü rolümüzü sürdürmeyi istiyoruz” dedi.

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2 MİLYON KİŞİNİN İHTİYACI KARŞILANIYOR

2020 yılında kurulan Kalyon PV, ham maddeden panele tüm aşamaları 250 bin metrekarelik entegre fabrikasında tek çatı altında üretiyor. Kulalı, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralinin tek panel tedarikçisi olduklarını belirterek, Karapınar GES ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Avrupa’nın en büyük santrali Kalyon Karapınar GES, toplamda 1.350 megavat kurulu güce sahip olan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin Kalyon PV imzalı güneş paneli ile donatılmış bir santral. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu santral, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu da Türkiye’nin elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 1’i demek. Bu sebeple; Karapınar GES projesinde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”