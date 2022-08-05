  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD tarım dışı istihdam verisi sürpriz yaptı
‹ Önceki Haber Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü Küresel gıda fiyatlarında son 10 yılın en sert aylık düşüşü Sonraki Haber › BEBKA’dan 100 milyon lirayı aşan fon çağrısı BEBKA’dan 100 milyon lirayı aşan fon çağrısı

ABD tarım dışı istihdam verisi sürpriz yaptı

05.08.2022 - 15:38 | Son Güncelleme :
ABD tarım dışı istihdam verisi sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek 528 bin arttı.

ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Piyasa beklentisi artışın 250 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için 372 bin olarak açıklanan artış 398 bine revize edildi.

ABD'de temmuz ayında işsizlik ise, yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

Güçlü gelen veri sonrası resesyon ihtimali zayıflarken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım konusunda eli rahatladı. Kritik veri sonrası, Fed'den eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artırım ihtimali kuvvetlendi.

Beklentilerin çok üzerinde gelen veri sonrası dolar endeksi yükselirken, ABD tahvil faizleri tırmanışa geçti. Altın fiyatları baskılanarak düşüşe geçti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,98% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9122 Değişim: 0,02%
Düşük 17,8915 05.08.2022 Yüksek 17,9828
Açılış: 17,9095
18,2413 Değişim: -0,72%
Düşük 18,2111 05.08.2022 Yüksek 18,4166
Açılış: 18,3743
1.022,95 Değişim: -0,85%
Düşük 1.019,44 05.08.2022 Yüksek 1.036,20
Açılış: 1.031,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.