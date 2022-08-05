ABD tarım dışı istihdam verisi sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek 528 bin arttı.

ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Piyasa beklentisi artışın 250 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için 372 bin olarak açıklanan artış 398 bine revize edildi.

ABD'de temmuz ayında işsizlik ise, yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

Güçlü gelen veri sonrası resesyon ihtimali zayıflarken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım konusunda eli rahatladı. Kritik veri sonrası, Fed'den eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artırım ihtimali kuvvetlendi.

Beklentilerin çok üzerinde gelen veri sonrası dolar endeksi yükselirken, ABD tahvil faizleri tırmanışa geçti. Altın fiyatları baskılanarak düşüşe geçti.

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