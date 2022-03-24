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ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı

24.03.2022 - 17:46
ABD Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya dünyadan tepki ve yaptırım yağmaya devam ediyor. Bugün İngiltere'den sonra ABD de yeni bir yaptırım paketi ile 400'den fazla isme uygulanacak kısıtlama ve yasakları duyurdu.

Bir ay önce Ukrayna işgalini başlatan Rusya'yı saran Yaptırım çemberi daralmaya devam ediyor. Bugün NATO liderleri Rusya'ya karşı alınacak yeni önlemleri konuşmak için Brüksel'de bir araya gelirken İngiltere peşinden de ABD Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

DUMA ÜYELERİ DE LİSTEDE

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü müddetçe yaptırımların devamının geleceğinin altı çizilerek 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yeni yaptırımlar getirildiğini duyuruldu.

SAVUNMA SANAYİSİ HEDEF ALINDI

Yeni yaptırım listesinde Devlet Duması'nın 328 üyesi, Sberbank'ın Üst Yöneticisi Herman Gref, Rus elit Gennady Timchenko da yer aldı.

Yaptırım listesine Rusya'da savunma sanayisinin bel kemiği olan 48 firma da eklendi.

İNGİLTERE YAPTIRIMLARI DUYURDU

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" duyurdu.

Yeni yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef alıyor.

Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var.

Kurucu ortakları arasında Rus oligarklar Mikhail Fridman, Petr Aven ve German Khan'ın da bulunduğu Alfa Bank da dahil olmak üzere altı banka daha yeni yaptırımlarla hedefleniyor.

Rusya'daki en büyük özel banka olan Alfa Bank ile birlikte Gazprombank'in varlıkları donduruluyor. İngiltere dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa'ya da yaptırım uyguluyor.

LAVROV'UN ÜVEY KIZI DA LİSTEDE

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Tinkoff bankası Oleg Tinkov'un kurucusu milyarder "petrol kralı" Eugene Shvidler, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor.

Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.

Yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıkları donduruluyor, Birleşik Krallık'a veya Birleşik Krallık'tan seyahat etmeleri yasaklanıyor.


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