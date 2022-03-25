Akaryakıt sektörüne finansal destek | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerine, belirlediği özel fiyat ve ücretler ile finansal destek sağlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; firma ve bayilerin, kendilerine uygun olan modeli tercih edebilecekleri bu uygulama kapsamında yüzde 0,79’a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, “Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı kuruluş ve firmalara yönelik avantajlı fiyat uygulamasını hayata geçirdik.

Akaryakıt bayilerinin, Bankamız POS uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt satışlarında, işyerlerine üç farklı üye işyeri fiyatlama modeli sunulacaktır” dedi. Teminat mektubu komisyon oranlarında da indirime gidildiğine değinen Sağlık, “Diğer taraftan, anlaşmalı kuruluş ve firmaların akaryakıt bayiliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacakları teminat mektubu komisyonlarında da indirim uygulanacaktır.

Böylece akaryakıt sektöründeki firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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