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ABD’li lüks giyimci Türkiye pazarında

25.05.2022 - 08:35
ABD’li lüks giyimci Türkiye pazarında | Ekonomi Haberleri

Orka Holding, SMM Tekstil ortaklığıyla Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club’ı Türkiye’ye getirdi. Türkiye’de 5 mağaza açan Beverly Hills Polo Club’ın 70’i aşkın ülkede 650’den fazla mağazası bulunuyor.

Markanın Türkiye pazarına girişiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Beverly Hills Polo Club, birkaç yıldır görüştüğümüz bir markaydı. Beverly Hills Polo Club gibi uluslararası lüks bir marka ile yaptığımız işbirliği, dünya moda perakendesinde sahip olduğumuz gücün bir yansıması niteliği taşıyor. Üretim ülkemizde, tasarımlar Milano ve California’dan geliyor. İşbirliğimizin sadece markamız için değil Türkiye ekonomisi için çok önemli kazanımları olacak. Beverly Hills Polo Club ile ihracatın da başlamasıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve Ar-Ge kalitesinin dünya çapındaki algı değişimine de büyük katkı sunacak” dedi.

Orakçıoğlu, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin kendileri için iki önemli başlık olduğunu sözlerine ekleyerek; yeni iş birlikleri için teklif aldıklarını belirtti. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise yaptığı açıklamada Mall of İstanbul, ÖzdilekPark İstanbul, Cevahir AVM, Suryapı Marka ve Mall of Antalya olmak üzere beş farklı lokasyonda mağaza açtıkları bilgisini vererek, yakında açılacak mağazanın Gaziantep Sanko AVM’de olacağını söyledi ve yıl sonuna kadar 12 mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti. Arar, “Tedarikin tümünü Türkiye’den yapmak ve 3 yıl içerisinde mağaza sayısını 50’ye çıkarmak en büyük amacımız. Türkiye’den sonra başta Avrupa olmak üzere çevre ülkelerde de mağaza açmak hedefimiz. Beverly Hills Polo Club, aynı zamanda ihracat açısından da önü çok açık bir marka. Bugüne kadar açtığımız mevcut mağazalarımız büyük ilgi görüyor. Yeni mağazaları özellikle Bodrum ve Marmaris gibi turizm destinasyonlarında açmayı planlıyoruz” diye konuştu.


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