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ABD hazinesi 274 milyar dolar borçlanacak

02.02.2021 - 08:39
ABD hazinesi 274 milyar dolar borçlanacak | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün Kasım 2020'de duyurulan tahminden 853 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı. Açıklamada, hazinenin yılın ikinci çeyreğinde de 95 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin 2020'nin ekim-aralık döneminde ise 597 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,729 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

Bakanlık, Kasım 2020'de paylaştığı tahminde, hazinenin 2020'nin son çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.


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