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Rusya 2020'de yüzde 3,1 daraldı

02.02.2021 - 08:44
Rusya 2020'de yüzde 3,1 daraldı | Ekonomi Haberleri

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), 2020’ye ait öncü gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Rusya'nın cari fiyatlarla ulusal geliri geçen yıl 106,6 trilyon ruble (yaklaşık 1,4 trilyon dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Ülke ekonomisinin küçülmesinde Kovid-19 salgını önlemleri ve enerji kaynaklarına yönelik düşen küresel talep etkili oldu.

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Rusya Merkez Bankasından büyüme rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Salgının zayıflaması ve kısıtlamaların önemli kısmının kaldırılmasıyla 2021'in ilk yarısında Rus ekonomisinin yeniden canlanması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Ekonomi Bakanlığı, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 3,8 düzeyinde küçüleceği öngörüsünde bulunmuştu.


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