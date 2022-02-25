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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya ekonomik yaptırım

25.02.2022 - 09:53
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya ekonomik yaptırım | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesine yanıt olarak önemli ve benzeri görülmemiş bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli etkileri olacak ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Rusya'nın en büyük finans kurumlarının tümünü ve devlete ait ve özel kuruluşların sermaye artırma kabiliyetini içeren önlemler alındığının altını çizen OFAC, bu uygulamanın Rusya'yı küresel finansal sistemden daha da uzaklaştırdığını kaydetti. Bu eylemin ayrıca Rusya'daki tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef aldığını aktaran OFAC, yaptırımların Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde derin ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.

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YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN EN BÜYÜK 2 FİNANSAL KURUMUNU DA HEDEF ALIYOR

Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük 2 finans kurumu olan Rusya Halka Açık Anonim Şirketi Sberbank ve VTB Bank Kamu Anonim Şirketi'ne karşı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunduğunu kaydetti. Uygulanan yaptırımların, bu kuruluşların temel faaliyet yeteneklerini büyük ölçüde değiştireceğine değinen Bakanlık yaptığı açıklamada, toplamda 13 Rus kurum ve kuruluşunun yaptırımdan etkilendiğini ifade etti. Bakanlık, bu kurumların; Sberbank, Gazprombank, Rus Ziraat Bankası, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot, Russian Railways, Alfa-Bank ve Moskova Kredi Bankası odluğunu duyurdu.

PUTİN'E YAKIN 10 KİŞİDE YAPTIRIM LİSTESİNDE

OFAC yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan yaptırım listesinde Başkan Putin'e yakınlığı ile bilinen 10 kişinin de yaptırım listesinde yer aldığı ifade edildi. Listede yer alan isimlerin arasında ise Rosneft Üst Düzey Yetkilisi Igor Ivanovich Sechin'in ve Sberbank'ın Yönetim Kurulu Birinci Başkan Vekili Alexander Aleksandrovich Vedyakhin'in bulunduğu kaydedildi.


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