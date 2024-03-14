  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD Hazine Bakanı Yellen'den stagflasyon açıklaması
‹ Önceki Haber Kısa vadeli mevduata yüksek faiz adımı Kısa vadeli mevduata yüksek faiz adımı

ABD Hazine Bakanı Yellen'den stagflasyon açıklaması

14.03.2024 - 09:22 | Son Güncelleme :
ABD Hazine Bakanı Yellen'den stagflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de ekonomik durgunluk ve enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyonun beklenmediğini ifade etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD ekonomisinde stagflasyon görülmesinin beklenmediğini söyledi. Stagflasyon durumu, stagnasyon (ekonominin ortalamadan yavaş büyümesi) ve enflasyonun aynı anda görülmesiyle ortaya çıkıyor. Ekonomik durgunluğun artan maliyetlerle karşılandığı stagflasyon iddiası, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. 

Haberin Devamı

Konut maliyetlerinin ülkedeki enflasyonu artıran en büyük etken olduğunu söyleyen Bakan Yellen, Fox Business'a verdiği röportajda "Ülkenin birçok yerinde yeni dairelerin kira fiyatları genel olarak düştü" dedi. Kendisi, konut maliyetlerinin bu yıl düşerek fiyat baskılarını hafifleteceği beklentisine sahip olduğunu vurguladı. Yellen, çoğu analistin konut fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun da soğumasını beklediğini de ekledi.

Tüketici enflasyonu ABD'de 2022'de zirveye çıkmış, 2023'te düşüş trendine girmişti. Ancak enflasyon Şubat ayında beklenmedik bir şekilde hızlanarak yüzde 3,2'ye yükseldi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.910 Değişim: 0,00% Hacim : 91.308 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 14.03.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,1196 Değişim: 0,24%
Düşük 32,0071 14.03.2024 Yüksek 32,1893
Açılış: 32,0416
35,2824 Değişim: 0,34%
Düşük 34,9888 14.03.2024 Yüksek 35,4795
Açılış: 35,1633
2.241,19 Değişim: -0,01%
Düşük 2.237,92 14.03.2024 Yüksek 2.251,48
Açılış: 2.241,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.