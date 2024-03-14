ABD Hazine Bakanı Yellen'den stagflasyon açıklaması | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de ekonomik durgunluk ve enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyonun beklenmediğini ifade etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD ekonomisinde stagflasyon görülmesinin beklenmediğini söyledi. Stagflasyon durumu, stagnasyon (ekonominin ortalamadan yavaş büyümesi) ve enflasyonun aynı anda görülmesiyle ortaya çıkıyor. Ekonomik durgunluğun artan maliyetlerle karşılandığı stagflasyon iddiası, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti.

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Konut maliyetlerinin ülkedeki enflasyonu artıran en büyük etken olduğunu söyleyen Bakan Yellen, Fox Business'a verdiği röportajda "Ülkenin birçok yerinde yeni dairelerin kira fiyatları genel olarak düştü" dedi. Kendisi, konut maliyetlerinin bu yıl düşerek fiyat baskılarını hafifleteceği beklentisine sahip olduğunu vurguladı. Yellen, çoğu analistin konut fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun da soğumasını beklediğini de ekledi.

Tüketici enflasyonu ABD'de 2022'de zirveye çıkmış, 2023'te düşüş trendine girmişti. Ancak enflasyon Şubat ayında beklenmedik bir şekilde hızlanarak yüzde 3,2'ye yükseldi.

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