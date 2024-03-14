Kısa vadeli mevduata yüksek faiz adımı | Faiz Haberleri

Merkez Bankası’ndan (TCMB) kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz verilmesinin yolunu açacak bir adım geldi.

Neşe Karanfil / Ankara

Bankalara gönderilen talimata göre, zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödemesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatlar da dahil edildi. Kaynaklar genelde küçük tasarruf sahiplerinin kısa vadeli günlük hesaplarına düşük faiz uygulandığını belirterek, hedefin para politikası faizinin tüm mevduata daha fazla etki etmesi olduğunu dile getirdiler. Bu da, 10 bin lirası olan bir vatandaşın parasını günlük faizde tutması durumunda, daha fazla mevduat faizi alabileceği anlamına geliyor. Burada aslında teknik bir adım atıldığını kaydeden kaynaklar, küçük tasarruf sahiplerine daha iyi bir getiri olanağı sağlandığını ifade ettiler.

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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında yaptığı diğer değişiklikle de serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi. Karara göre aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25’ini bloke olarak tesis edecek. Aktif büyüklüğü 100 milyar lira üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15’ini bloke olarak tesis edecek. Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

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