ABD enflasyonu beklentilerin altında! Piyasa ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ülkenin enflasyonu, temmuz ayında ekonomistlerin beklentilerinin altında kalarak yüzde 8,5 oldu.

Haftanın en kritik verisi olan ABD temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yüzde 8,7 olması yönündeydi. Aylık bazda ise fiyatlarda herhangi bir değişim olmadı. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,3; yıllık bazda yüzde 5,9 geldi. Ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5; yıllık yüzde 6,1 olması yönündeydi.

Haziran ayında ABD’nin enflasyonu yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti. ABD enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşmaya yönelik yol haritasını oluşturması açısından oldukça önemli.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Kritik veri sonrası altının ons fiyatı 1807 dolara kadar yükselerek 1 ayın zirvesini yeniledi. ABD tahvil faizleri gevşedi. Dolar dünyada güç kaybederken; dolar endeksi 104,95 seviyesine kadar geriledi.

DolarTL 17,90 TL'ye kadar gerilerken, sonrasında yükselişe geçti. Gram altın ise, veri öncesi 1035 lira seviyesinde bulunurken; sonrasında 1043 liraya kadar yükseldi.

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