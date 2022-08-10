Altın yorum 10 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde… Oldukça kritik veri sonrası piyasaların yön bulması beklenirken; piyasalarda seyrin de gelecek veriye göre netleşmesi bekleniyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Esra Uzun Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 1800 dolara kadar yükselerek yaklaşık 1 ayın zirvesini yenilerken; haftanın en kritik gününde dar bantta hareket ediyor. Küresel piyasaların nefesini tutarak beklediği ABD temmuz ayı enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi ABD enflasyon verisinin, önceki ay gördüğü 41 yılın zirvesinden gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşmesi yönünde… Piyasaların veri sonrası yönünü bulması bekleniyor.

ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi halinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha da hızlanabileceği beklentisi kuvvetlenebilir. Bu durumda, dolar yatırımcılar tarafında güvenli varlık olarak görülebilir ve böylelikle dolar endeksi kuvvetlenebilir. ABD tahvil faizlerinde de yükseliş yaşanabilir. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatları değer kaybına yönelebilir. Ancak enflasyon rakamlarında 41 yılın zirvesinden gerileme görülürse, Fed faiz artırımlarını daha ılımlı bir tabloya çekebilir. Beraberinde de dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri gerileyerek altın fiyatları yükselişe geçebilir.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in faiz artışında eli rahatlatmıştı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1795 doları, en düşük ise 1787 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,03 oranında yükselişle 1794 dolardan işlem gördü.

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1036,87 lirayı, en düşük ise 1028,19 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:10 itibarıyla yüzde 0,26 oranında yükselişle 1036,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1705 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 14 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1032 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1030 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTIN TÜFE'Yİ 1790 SINIRINDA BEKLİYOR

Esra Uzun – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Bugün ons altın cephesinde haftanın en önemli verisi olan ABD TÜFE rakamları takip edilecek. Fed'in son toplantısında önümüzdeki dönemde gelecek verilere ilişkin karar alınacağına ilişkin açıklama ile veriler daha da önem kazanmış durumda. Eylül ayına kadar toplantı olmadığından piyasalar verilere bakarak yön bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz cuma ABD'de istihdam piyasası verileri takip edildi. Tarım dışı istihdam 250 bin beklentinin üzerinde 528 bin artış kaydederken, işsizlik oranı da yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. İşsizlik oranı pandemi öncesi seviyeye gerilerken tarım dışı istihdamın da beklentinin 2 katını aşan artışa işaret etmesi Fed'in istihdam piyasasının sıkı olduğuna yönelik açıklamalarını kuvvetlendirdi. Dolayısıyla bu durum Fed'in faiz artırımları konusunda elinin güçlü hale gelmesine neden olarak Dolar Endeksi'ndeki teknik tempoyu 105 yakınlarından 106 üzerine itti. Dolar Endeksi hafta başından beri 106 üzerinde seyrederek ABD enflasyonunu bekliyor.

ABD'de Haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde gerçekleşen TÜFE'nin, Temmuz'da yüzde 8,7'ye gerilemesi bekleniyor. Emtia fiyatlarındaki geri çekilme ve Fed'in üst üste 4 toplantıda yaptığı faiz artırımlarının, enflasyonda düşüşü tetiklemesi bekleniyor. Enflasyonda düşüş, Fed'in agresif davranma ihtiyacı duymayacağına yönelik beklenti yaratarak ons altın fiyatlarını yukarı itebilir, beklenen düşüşün kaydedilememesi ise halihazırda güçlü seyreden istihdam piyasasının da verdiği güçle Fed'in önümüzdeki dönemlerde güçlü faiz artırımlarını tercih edeceği algısı yaratabilir. Ons altın son günlerde 50 günlük ortalama yakınlarındaki 1790 sınırında bekliyor. Bu seviyenin kırılması için daha güçlü bir hikayeye ihtiyaç duyan ons altında seyir, TSİ 15:30'daki veriden sonra netleşebilir. 1790 üzerinde 1800-1807-1820 seviyeleri direnç noktaları. Değerli metalin veriden güç bulamaması ve geri çekilmesi halinde ise 1870-1860 seviyeleri destek olarak izlenecek. Bununla beraber 1740 üzerinde ana eğilim güçlü seyrediyor ve geri çekilmeler piyasa tarafından alım fırsatı olarak algılanıyor.

Gram altın cephesinde ise 17,95 bandında yavaşlayan DolarTL'nin etkisi nötr hale gelirken ons altındaki hareketlilikler yön belirleyici oluyor. Gram altında geri çekilmelerde 1015-1004 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 995 üzerinde eğilim güçlü ve yön yukarı. Olası geri çekilmeler alım fırsatı olarak algılanabilir. Yükselişlerde ise 1038-1042-1050 seviyeleri sıralı dirençler.

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