ABD enflasyonu açıklandı! 13 yıl sonra ilk | Ekonomi Haberleri

Çekirdek enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Nisan ayında çekirdek enflasyon yüzde 3 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4.2 artmıştı.

ABD Çalışma Bakanlığı Nisan ayında TÜFE'yi yüzde 0.8 seviyesinde açıklamıştı.​ Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Nisan ayında yüzde 0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

ABD'de mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5 seviyesini gördü. Piyasa beklentisi yüzde 4,7 iken, önceki veri yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

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