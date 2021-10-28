ABD ekonomisi yüzde 2 büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 büyüyerek beklenenden fazla yavaşlama gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Ekonomik toparlanmanın yavaşladığına işaret eden GSYH verisinin bu dönemde yüzde 2,7 artması öngörülüyordu. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri sonucu 2020'de yüzde 3,4 daralmıştı. Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme oldu.

Delta varyantının hızla yayılması, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, iş gücü sıkıntıları ve hem üretimi hem de tüketimi baskılayan fiyat artışları ülke ekonomisindeki büyümenin bu dönemde yavaşlamasında belirleyici oldu.

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Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, ikinci çeyrekteki yüzde 12'lik yükselişin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 arttı.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 5,3 artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,5 arttı.

Analistler, ABD ekonomisinin büyümesindeki yavaşlamanın kısa ömürlü olmasının, ekonomik büyümenin 4. çeyrekte ve gelecek yıl hızlanmasının beklendiğini belirtti.

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