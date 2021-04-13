"ABD ekonomisi önemli bir toparlanma görebilir"

Boston Fed Başkanı Rosengren, "ABD ekonomisi, bu yıl destekleyici para ve maliye politikası sayesinde önemli bir toparlanma görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ABD ekonomisinin bu yıl destekleyici para ve maliye politikası sayesinde önemli bir toparlanma görebileceğini, ancak istihdam piyasasının toparlanmaktan hâlâ oldukça uzak olduğunu söyledi.

Reuters'in haberine göre; Rosengren, iş dünyası liderleriyle yaptığı online toplantıda "İstihdam piyasasındaki durgunluk hâlâ ciddiyken ve enflasyon hâlâ Fed'in yüzde 2 hedefinin altındayken, son derece destekleyici para politikası yaklaşımının uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs aşılarının, virüsün yeni mutasyonlarının yayılmasını başarılı bir şekilde önleyebilmesinin de önemli olacağını söyleyen Rosengren "Virüsün mutasyonlarının özellikle sorunlu hale gelmediğini varsayarsak, resesyon sonrası alışılmadık derecede güçlü toparlanma görebiliriz" dedi.

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Rosengren, geçen yıl benimsenen yeni bir yaklaşıma göre, Fed yetkililerinin enflasyon konusunda sabırlı olacaklarını ve enflasyon yüzde 2 olan hedefe ulaşana kadar faizlerin sıfırda kalacağını söyledi. Fed bundan önce enflasyonun yakın gelecekte yüzde 2'ye yükseleceğini öngörmesi halinde faizleri yükseltiyordu.

Rosengren'in açıklamasına göre politika yapıcılar küresel finansal krizden sonra gözlendiği gibi zayıf ivmeli bir ekonomik toparlanma istemiyorlar. İşsizlik oranının önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık yüzde 4 ile pandemi öncesi seviyelere düşmesi mümkün görünüyor.

Rosengren "Gelecekte sıkı bir istihdam piyasasıyla karşı karşıya olma ihtimalimiz yüksek" dedi. Ancak Rosengren, ekonominin bu yıl aşırı ısınmasının olası olmadığını ve Fed'in enflasyondaki herhangi bir beklenmedik artışa karşı koyacak araçlara sahip olduğunu söyledi.

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