‹ Önceki Haber Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı Sonraki Haber › Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı

"ABD ekonomisi önemli bir toparlanma görebilir"

13.04.2021 - 09:49
"ABD ekonomisi önemli bir toparlanma görebilir" | Ekonomi Haberleri

Boston Fed Başkanı Rosengren, "ABD ekonomisi, bu yıl destekleyici para ve maliye politikası sayesinde önemli bir toparlanma görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ABD ekonomisinin bu yıl destekleyici para ve maliye politikası sayesinde önemli bir toparlanma görebileceğini, ancak istihdam piyasasının toparlanmaktan hâlâ oldukça uzak olduğunu söyledi.

Reuters'in haberine göre; Rosengren, iş dünyası liderleriyle yaptığı online toplantıda "İstihdam piyasasındaki durgunluk hâlâ ciddiyken ve enflasyon hâlâ Fed'in yüzde 2 hedefinin altındayken, son derece destekleyici para politikası yaklaşımının uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs aşılarının, virüsün yeni mutasyonlarının yayılmasını başarılı bir şekilde önleyebilmesinin de önemli olacağını söyleyen Rosengren "Virüsün mutasyonlarının özellikle sorunlu hale gelmediğini varsayarsak, resesyon sonrası alışılmadık derecede güçlü toparlanma görebiliriz" dedi.

##$HABER_1469246$##

Rosengren, geçen yıl benimsenen yeni bir yaklaşıma göre, Fed yetkililerinin enflasyon konusunda sabırlı olacaklarını ve enflasyon yüzde 2 olan hedefe ulaşana kadar faizlerin sıfırda kalacağını söyledi. Fed bundan önce enflasyonun yakın gelecekte yüzde 2'ye yükseleceğini öngörmesi halinde faizleri yükseltiyordu.

Rosengren'in açıklamasına göre politika yapıcılar küresel finansal krizden sonra gözlendiği gibi zayıf ivmeli bir ekonomik toparlanma istemiyorlar. İşsizlik oranının önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık yüzde 4 ile pandemi öncesi seviyelere düşmesi mümkün görünüyor.

Rosengren "Gelecekte sıkı bir istihdam piyasasıyla karşı karşıya olma ihtimalimiz yüksek" dedi. Ancak Rosengren, ekonominin bu yıl aşırı ısınmasının olası olmadığını ve Fed'in enflasyondaki herhangi bir beklenmedik artışa karşı koyacak araçlara sahip olduğunu söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1255 Değişim: -0,29%
Düşük 8,1065 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7151 Değişim: -0,02%
Düşük 9,6646 13.04.2021 Yüksek 9,7442
Açılış: 9,7167
455,93 Değişim: 0,41%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.