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Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı

13.04.2021 - 09:40
Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası, 1.3 milyar dolar tutarda iki dilimli sendikasyon kredisi aldı.

Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kredinin 293 milyon dolar ve 873 milyon Euro tutarında dolar ve Euro olmak üzere iki dilimde sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor yüzde 2,50 ve Euribor yüzde 2,25 olmuştur." denildi.


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