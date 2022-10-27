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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

27.10.2022 - 17:12 | Son Güncelleme :
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 büyüme gösterdi. ABD böylelikle, bu yıl ilk kez bir çeyrekte büyüdü.

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 oranında büyüyerek, piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Ekonomistlerin beklentisi ABD'nin yüzde 2,4 oranında büyümesi yönündeydi. Ülkenin ekonomisi yılın ilk iki çereğinde küçülmüştü. Ekonomik aktivitenin en önemli kalemi olan kişisel harcamalar yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek PCE ise beklentilere paralel şekilde yüzde 4,5 oldu.

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