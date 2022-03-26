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ABD’den AB’ye doğalgaz desteği

26.03.2022 - 09:19
ABD’den AB’ye doğalgaz desteği | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından bu ülkeye olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği’ne ABD’den önemli bir destek geldi.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; Washington ile Brüksel arasında varılan anlaşmayla ABD, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını 15 milyar metreküp artıracak. Bu oranın 2030’a kadar yıllık 50 milyar metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor. NATO, G7 ve AB zirvelerine katılmak için bulunduğu Brüksel’den ayrılmadan önce açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, AB’yle oluşturulan ortaklığın sadece Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını düşürmekle kalmayıp kıtanın doğalgaz talebini de azaltacağını söyledi. Rus gazını elemenin Avrupa için maliyet yaratacağını bildiğini söyleyen Biden, bununla birlikte atılan adımın ahlaki açıdan yapılması gereken olmasının yanı sıra stratejik anlam içerdiğini söyledi. Biden, “Bu adımlar enerji güvenliğini, ekonomik güvenliği ve ulusal güvenliği artıracak” diye konuştu. Taraflar arasındaki işbirliğiyle bir yandan Avrupa’nın enerji alanında Moskova’ya bağımlılığının düşürülmesine destek verilecek diğer yandan da Rusya’nın biraz daha izole edilmesi sağlanmaya çalışılacak.

AB: DOĞRU YOLDAYIZ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa’nın Rusya’dan güvenilebilir, dostane ve muteber enerji sağlayıcılarına yönelmesinin önemli olduğunu belirterek, “Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı düşürmeyi ve ondan kurtulmayı amaçlıyoruz” dedi. Von der Leyen, 50 milyar metreküp gazın Rus gazının üçte birinin yerini alacağını hatırlatarak, “Şimdi doğru yoldayız” dedi. AB Komisyonu geçtiğimiz haftalarda Rusya’dan doğalgaz ithalatını bu yılın sonuna kadar üçte iki oranında azaltmayı, önümüzdeki on yıl içinde de sıfırlamayı planladıklarını duyurmuştu. Varılan uzlaşı çerçevesinde iki taraf arasında Enerji Güvenliği Görev Gücü (TFES) oluşturuldu. Bu birime Beyaz Saray’dan ve AB Komisyonu’ndan birer temsilci başkanlık edecek. TFES, gelecek kışa ve sonrasına hazırlık bağlamında AB ve Ukrayna için enerji güvenliğini sağlamaya çalışacak. Brüksel’in Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını sona erdirme hedefine destek olmak da TFES’in görevleri arasında yer alacak.

TEHDİT UNSURU

AB’nin Rusya’dan ithal ettiği doğalgaz miktarı yıllık 150 milyar metreküp seviyesinde. Geçen yıl AB’nin enerji ithalatında Rus gazı yüzde 45, petrolü yüzde 27, kömürü ise yüzde 46’lık oranla ilk sıradaydı. ABD’nin gaz payı ise 2021’in ilk yarısında yüzde 6.3 düzeyindeydi. Avrupa ülkelerinin önemli bölümünde Rus doğalgazının toplam enerji tedarikindeki payının oldukça yüksek olmasını da dikkate alan Moskova, enerjiyi baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmaktan çekinmeyen bir yaklaşım içinde.

Rus doğalgazı konusunda en hassas AB ülkeleri arasında Almanya da yer alıyor. ABD’den gelen açıklamalar Berlin’i belli ölçüde rahatlatmış durumda. Almanya, Rus doğalgazının çok büyük bir bölümünden 2024’te, Rus petrolünün yarısından yaz sonunda, Rus kömürünün tamamından ise sonbaharda vazgeçmeyi planlıyor.

ABD’nin, diğer ortaklarla birlikte, Avrupa’ya LNG ihracatını yükseltmesi bazı altyapı yatırımları yapılmasını gerektirecek. Terminaller denize kıyısı olan bölgelerde bulunuyor ancak bunların dağıtılmasını sağlayacak boru hattı bağlantıları şu aşamada yeterli değil.


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