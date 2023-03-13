ABD batan bankaları kurtarmayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanlığı iflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank için kurtarma operasyonu yapılmayacağını açıkladı.

ABD'de 2 gün arayla iflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ardından ABD Hazine Bakanlığı iki banka için de kurtarma olmayacağını duyurdu.

MEVDUAT KORUNACAK, TAHVİL VE HİSSELER İPTAL OLACAK

Yapılan açıklamada iki bankadaki mevduatların korunacağını ancak hisse ve tahvil sahiplerinin haklarını kaybedeceği duyuruldu.

Yetkililer, banka iflaslarının ABD'deki vergi mükellefleri için zarar yaratmayacağını belirtirken Fed'in piyasa güvenini yeniden tesis edecek adımlar atacağını da belirtti.

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