ABD Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu

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ABD Başkanlık kariyeri dışında iş insanı profiliyle de öne çıkan ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın alacağı maaş belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar maaş alacak. Trump böylece Beyaz Saray'da aylık 33 bin 333 dolarla geçinmeye çalışacak gibi görülse de kendisinin girişimleriyle ortaya çıkardığı iş potansiyellerinden gelen gelirleri milyonlarca doları aşıyor.

GİRİŞİMLERİ ÇILGINCA YÜKSELİYOR

Trump Media & Technology Group adlı sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanç sağlıyor. Trump’ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızla değer kazandı. Şirketin hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artışlar, Trump’ın medya şirketi üzerinden ciddi bir servet kazanabileceğini gösteriyor.

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SERVETİ NE KADAR?

Trump’ın net serveti konusunda farklı görüşler olsa da Bloomberg’e göre serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes 8 milyar dolar, Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında servetinin olabileceğini öne sürdü.

TRUMP GAYRİMENKULDEN PARA KAZANIYOR

Trump’ın asıl kazanç kaynağı olan emlak yatırımları, servetinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında kendisine ait gökdelenler ve ABD'de birçok emlak girişimi ve yatırımları bulunuyor.