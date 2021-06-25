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AB Liderler Zirvesi'nde salgının etkileri görüşülecek

25.06.2021 - 12:03
AB Liderler Zirvesi'nde salgının etkileri görüşülecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini görüşecekleri zirvenin ikinci gün oturumları başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları için Brüksel'de bir araya geldi.
Liderler, toplantıda AB ülkelerinin salgın nedeniyle karşılaştıkları ekonomik sınamaları ele alacak. Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

Ekonomik ve parasal birlik alanlarındaki çalışmaları görüşecek liderler, bankacılık ile sermaye piyasaları birliği konularında atılacak adımları değerlendirecek.

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Liderler, AB'nin salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı kurtarma programının uygulanmasını da ele alacak.

AB liderleri, yaklaşık 13 saat süren birinci gün oturumunda Kovid-19'la mücadele, göç, Türkiye ile ilişkiler, Rusya ve Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmeyi yasaklamak için çıkarılan ancak birçok AB üyesinin tepkisiyle karşılaşan yasayı tartışmıştı.


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