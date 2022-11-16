AB ile inovasyon buluşması | Ekonomi Haberleri

Çoğu zaman dış politika konularının hâkim olduğu Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde bu kez gündem araştırma ve inovasyondu. Bu alanda ilk üst düzeyli diyalog toplantısı Brüksel’de yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; toplantıda Türkiye’yi temsil eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB üyeliğinin stratejik hedeflerden biri olmayı sürdürdüğünün altını çizerek, “Türkiye’nin Birlik ve Avrupa için anahtar ülke olduğu aşikârdır” dedi. AB’nin, gündelik siyasi tartışmalara hapsolmadan, Türkiye’yle ilişkilerinin sağlam bir temel üzerinde ilerlemesini istediklerini belirten Varank, “Karşılıklı atılacak somut adımlar en az Türkiye’ye olduğu kadar, emin olun, AB’ye de büyük faydalar sağlayacak. Üstelik yaşanan son gelişmeler, AB’nin uluslararası etkinliğinin artırılmasında Türkiye’nin yeri doldurulamaz bir aktör olduğunu da göstermiştir” diye konuştu. Türkiye’nin son 20 yılda bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik alanlarında büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Varak, “AB ile kurulan işbirliğini daha da güçlendirme” amacında oldukları mesajı verdi.

‘BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ’

AB Komisyonu’nun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel de iki tarafın bilim ve teknoloji alanında uzun bir işbirliği geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün halihazırda yüzden fazla projede işbirliği yapıyoruz, ancak temelde iki nedenden ötürü çok daha güçlü ve geniş bir katılım bekliyorum. Birincisi, aynı acil güçlüklerle karşı karşıyayız ve hükümetlerin ve işletmelerin çözüm bulmalarına yardımcı olmada araştırma ve inovasyonun önemini biliyoruz. İkincisi birlikte daha güçlüyüz. İşbirliği, uygun ve hızlı çözümler bulma şansını artırır” diye konuştu. Gabriel, “Toplumumuzun, ekonomimizin ve rekabet gücümüzün yararına olacak şekilde bilimi, inovasyonu ve sanayiyi bir araya getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmada Türkiye’nin sağlayacağı katkılar, yeşil dönüşüm alanında AB araştırma kurumlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar, geleceğin dijital teknolojilerinin geliştirilmesi için yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

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