‘AB ile diyalog pencereleri açık’

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Bolat, raporda Türkiye’nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olmasının, rekabetçi piyasa güçleriyle baş etme kapasitesinin yüksek bulunmasının ve AB’ye ekonomik entegrasyonun yüksek olmasının teyit edilmesini ‘memnuniyet verici’ bulduklarını söyledi.

Raporda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde güçlendirildiğine atıf yapıldığını belirten Bolat, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların çözülmesi anlamında ilerleme kaydedildiği ve bu yöndeki adımların devam etmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasının son dönemde kurulan yapıcı diyaloğun pozitif sonuçlarının yansıması olduğunu vurguladı.

Bolat, AB ile son bir yıl içerisinde Gümrük Birliği’nin işleyişi konusunda, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun kurulması dahil, diyalog pencerelerinin sonuna kadar açık olduğunu, ticari ilişkilerin zemininin karşılıklı yarar temelinde güçlendirildiğinin, karşılıklı ticari engellerin kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğinin altını çizerek, raporda yüksek temsilci ile Komisyon’un Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakere çerçeve belgesi hakkındaki tartışmaların yeniden başlatılmasını tavsiye etmiş olmasının da olumlu ilişkilerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

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KARARLILIK VURGUSU

Bolat, Komisyon’un rapor vesilesiyle ticaret ve ekonomi başlığı altında Türkiye’de yeniden kurulan işbirliğine ve özel olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’na yaptığı olumlu atıfları not ettiklerini ve müteakip çalışmalar için AB ile görüşmelere hazır olduklarını belirtti.

Bolat, şu değerlendirmede bulundu: “En önemli ticaret ortaklarımızdan AB ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, karşılıklı fayda temelinde ve yeşil dönüşüm ve dijital ticaret gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesine dayanan yeni diyalog sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesi, AB ile karşılıklı attığımız adımlara bağlı olarak ilerleyecektir. Bu kapsamda Bakanlığımızın yakın işbirliği ve diyalog yönündeki kararlılığı açıktır. AB’nin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentimiz de doğal olarak devam etmektedir.”